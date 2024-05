Pesquisa mostra dado interessante dos brasileiros sobre Galvão Bueno

Galvão Bueno é um dos grandes nomes da comunicação brasileira. No entanto, a pesquisa “O maior raio-x do torcedor” mostra algo interessante sobre o nome dele, em relação aos narradores esportivos do país.

Afinal, o jornalista, que atuou décadas na TV Globo, foi o mais citado em ambos cenários. Aliás, ele foi aclamado por 12% como o mais amado. Todavia, ele também foi lembrado por 7% como o menos querido. Outros nomes como Cleber Machado teve 2% da preferência do público. Luís Roberto e André Henning com 1%.

Vale ressaltar, no entanto, que em relação a mesma pesquisa do ano passado, Galvão Bueno despertou menos amor e menos ódio do que a edição de 2024.

Algo curioso na pesquisa foi perceber que Casimiro Miguel, da Cazé TV, foi citado, mesmo não sendo narrador.

Aliás, entre os mais odiados estão Renata Silveira, Cleber Machado e Silvio Luiz, todos empatados com 1% dos votos. A pesquisa ouviu 6.373 pessoas em 278 cidades.

Narradores mais amados pelo público

Galvão Bueno – 12%

Cléber Machado – 2%

Luís Roberto e André Henning – 1%

Narradores mais odiados pelo público

Galvão Bueno – 7%

Cleber Machado, Silvio Luiz e Renata Silveira – 1%

