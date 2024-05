City e Arsenal divulgam novas camisas para 2024/25

Os dois clubes que brigam pelo título da Premier League anunciaram novidades nesta quinta-feira (16). Manchester City e Arsenal divulgaram as novas camisas principais para a temporada 2024/25.

O uniforme do City manteve o azul celeste tradicional, mas com detalhes em azul escuro nas mangas e na gola. Além disso, ele também tem o número ‘0161’, que é o código telefônico de Manchester.

De acordo com o Manchester City, o código 0161 “é mais do que um código de discagem”, sendo símbolo “do que significa ser mancuniano” e “escrito em postes de luz, impresso em camisetas e até tatuado em pessoas”.

Já o uniforme do Arsenal manteve o tradicional vermelho, mas agora com detalhes em branco nas mangas e nas laterais, além de toques de azul. Ao mesmo tempo, os Gunners trocaram o escudo do time por um canhão, algo que não acontecia há 35 anos.

Veja imagens das novas camisas de City e Arsenal:

