Pedrinho confirma interesse em repatriar Coutinho para o Vasco

Durante entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira (16), o presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que há negociação por Philippe Coutinho. O meia de 31 anos pertence ao Aston Villa (ING), mas atua emprestado no Al Duhail (QAT).

Perguntado sobre o suposto interesse no craque, revelado pelo Vasco, Pedrinho interrompeu a repórter (não identificada) e confirmou que a negociação está acontecendo. Mas adotou tom misterioso, sem revelar, de fato, quem está à frente da negociação.

“Ela está acontecendo. Com quem? Ela continua, seja com o Vasco SAF, seja comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF, lá atrás ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo”, revelou.

Coutinho tem contrato até junho de 2026 com o Aston Villa. Seu contrato de empréstimo com o Al Duhail vai até o meio de 2024. O time inglês estaria disposto a fazer um novo empréstimo, já que o jogador não está nos planos para a próxima temporada e recebe um dos maiores salários do clube.

O meia, ex-Seleção Brasileira, aceitaria reduzir seus vencimentos para poder acertar com o Vasco, aliás.

