Willian Bigode quer assumir a posição de Guilherme no Santos

No próximo domingo (19), o Santos volta a campo pela Série B e encara o Brusque, em jogo válido pela sexta rodada do torneio nacional. Para o duelo na Vila Belmiro, o técnico Fábio Carille não terá o atacante Guilherme, que sentiu uma lesão. Uma das opções é Willian Bigode.

Experiente, o jogador é um reserva de luxo no elenco santista e pede uma oportunidade ao treinador para mostrar a sua qualidade dentro das quatro linhas.

“Desde quando cheguei essa foi uma posição que ainda não atuei. Acredito que o Fábio, quando eu cheguei, não foi essa posição que ele me testou. Foi mais ali por trás e como centroavante mesmo. Mas, óbvio, se precisar estamos aqui para poder ajudar e fazer o nosso melhor”, afirmou o jogador, antes de completar:

“Feliz, também, por entrar aos poucos. Sabemos que o que dará ritmo é essa sequência. Feliz por entrar. Cada vez me sentindo bem, leve. Que agora, também, possamos estar mais próximo do gol, ajudar os companheiros no objetivo principal da temporada”.

Números Willian Bigode

Após deixar o Athletico no fim de 2023, Willian Bigode desembarcou no Santos para recolocar o time na elite do futebol brasileiro. Embora esteja na reserva, ele apresenta bons números com 13 jogos e anotou dois gols.

Classificação do Santos

Após cinco rodadas disputadas, o Santos está na liderança da Série B. O time de Fábio Carille e Willian Bigode soma 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

