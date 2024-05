Conmebol aumenta número de convocados para a Copa América

A Conmebol, em conjunto com a Concacaf, deram mais alternativas para os treinadores das 16 seleções que disputarão a Copa América. Isso porque, nesta quinta-feira (16), a entidade autorizou o aumento no número da lista de convocados para 26 jogadores. Desse modo, as federações das Américas do Sul, Central e do Norte que participarão do torneio podem agregar três nomes a lista dos padrões anteriores. Isso porque, antes, a permissão era de até 23 nomes.

É importante ressaltar que essa medida não vai alterar a permissão sobre os relacionados para o banco de reservas para cada partida. Assim, necessariamente, três jogadores sempre estarão de fora da lista de cada confronto nos Estados Unidos. A realização do torneio está prevista para ocorrer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. A saber, os confrontos vão acontecer em 14 estádios diferentes e também funcionam como teste para a Copa do Mundo de 2026.

Outro elemento que não se altera dentro da adição de três atletas é a questão logística. Em resumo, a Confederação Sul-Americana garante arcar com os custos de qualquer delegação filiada com até 50 membros. A cada integrante adicional, o custo do mesmo ficará por conta da federação correspondente e nenhuma das delegações pode conter mais de 65 pessoas.

Atualmente, só o Brasil enviou a lista oficial de jogadores convocados para a Copa América. No mais, selecionados como Uruguai e Venezuela mandaram uma pré-lista mais ampla, utilizando-as como base para determinar a convocatória final. Todavia, com o novo regulamento, o técnico Dorival Júnior está autorizado a incluir mais três nomes que se somarão aos 23 divulgados na última sexta-feira (10).

Relembre a formação dos grupos na Copa América

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

