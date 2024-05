Botafogo x Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Avaí/Kindermann se enfrentam nesta sexta-feira (17/05), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo vale muito para as pretensões dos times. Afinal, as equipes disputam pelas últimas colocações e lutam para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O canal GOAT (Youtube) transmite o jogo entre Botafogo e Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão Feminino.

Como chega o Botafogo

Com apenas sete pontos conquistados, as Gloriosas não tiveram um bom início de campeonato e vêm de três derrotas consecutivas. O técnico Léo Goulart, dessa forma, pretende ir com força máxima em busca da primeira vitória no Nilton Santos. Afinal, um resultado positivo pode tirar as alvinegras da zona de rebaixamento.

O Botafogo, desse modo, deve entrar em campo em um 4-3-3, com Pâmela e Gabrielle Itacaré abertas pelos lados e Kélen Bender centralizada. O ataque alvinegro, por sinal, vem sendo pouco eficiente em campo. Afinal, foram apenas seis gols marcados ao longo da competição.

Como chega o Avaí/Kindermann

Com dois empates e sete derrotas, as comandadas de Carine Bosetti estão na penúltima colocação. O técnico, que vem optando por jogar recuado e explorar os contra-ataques, deve entrar em campo em um 4-2-3-1. Assim, Ramona Martínez, Camila López e Lourdes González formam um trio no meio-campo e Brendha fica como referência no ataque.

BOTAFOGO X AVAÍ/KINDERMANN

11ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 17/05/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Michelle; Bruh, Karen Bender, Nalon e Chaiane; Vitorinha, Driely e Duda Basílio; Pâmela, Gabrielle Itacaré e Kélen Bender. Técnico: Léo Goulart.

AVAÍ/KINDERMANN: Maike; Raquelzinha, Thaiane, Siméia e Júlia Cipriane; Kamilla, Bárbara, Ramona Martínez, Camila López e Lourdes González; Brendha. Técnico: Carine Bosetti

Árbitra: Suanny Aires de Souza (PA)

Auxiliares: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

