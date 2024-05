Inter fará treino aberto nesta sexta para arrecadar alimentos

O Internacional prepara mais uma ação para auxiliar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A equipe fará um treino aberto nesta sexta-feira para sócios, visando arrecadar doações aos atingidos pela tragédia no estado.

O treinamento será realizado no complexo esportivo da PUC-RS, como tem ocorrido desde que o Colorado voltou a realizar atividades na última terça-feira (14). O Inter vai permitir a entrada de 1.300 torcedores, que têm que se inscrever no portal Mundo Colorado e doar, ao menos, 1kg de alimento não perecível.

O sócio que quiser participar deverá fazer o procedimento semelhante da compra de ingressos para partidas no Beira-Rio. Assim, será gerado um voucher, que deverá ser apresentado obrigatoriamente na entrada do complexo. Quem está inscrito nas modalidades que fazem check-in, o procedimento é igual a dos jogos, com entrada no local mediante carteirinha de sócio. Em seguida, os alimentos serão entregues nas entradas do treinamento. Todavia, não serão aceitas doações de outros itens.

As inscrições estão abertas. Os portões abrem uma hora antes do início do treino, marcado para as 15h30 (de Brasília), que ocorrerá até em caso de chuva. Dessa maneira, os donativos recebidos serão recolhidos pela PUC-RS e entregues ao abrigo que funciona no local.

O Colorado adotou a PUC-RS devido ao alagamento do CT Parque Gigante. No local, a água praticamente encobriu o travessão do campo, e toda a estrutura foi afetada. Em nota, o clube informou que escolheu a universidade para “ficar perto da torcida”, mesmo que tenha impedido que os fãs acompanhassem as atividades. O Beira-Rio não está mais submerso, no entanto, teve o gramado danificado e vai demorar cerca de um mês para finalizar o replantio.

Inter vai escolher locais fora do estado para treinar

O Internacional analisa alternativas para locais de treinamentos e realizações dos seus jogos. Exatamente devido à impossibilidade de utilizar seu centro de treinamento e estádio, que foram alagados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, o clube deve definir uma sede provisória até esta sexta-feira (17). A candidata favorita é Itu, no interior de São Paulo.

A intenção inicial seria para os compromissos do Colorado pela Sul-Americana, que devem ser seus primeiros jogos depois da paralisação forçada de suas atividades. O local que está sob avaliação é o resort é o “Spa Sport”. Aliás, o espaço já recebeu o Japão durante a Copa do Mundo de 2014, além do Chile no decorrer da Copa América de 2019.

