Giuliano assume a artilharia do Santos na temporada 2024

O Santos visitou a Ponte Preta na última quarta-feira (15) à noite e venceu por 2 a 1, em jogo valido pela sexta rodada da Série B. Um dos gols marcados foi do meia Giuliano, que é destaque da equipe comandada por Fábio Carille.

Contratado no início da temporada, o jogador mudou de status no elenco e trabalha a fim de se consolidar cada vez mais perante a comissão técnica. Anteriormente, quando defendia o Corinthians, Giuliano sofria com as críticas da torcida.

Agora, com a camisa do seu novo clube, mesmo após voltar de lesão, o futebol evoluiu de forma considerável e ele tornou-se importante no esquema do treinador. Desde a sua chegada, Giuliano marcou cinco gols, mesma quantidade de Guilherme. Dessa forma, ele divide a artilharia do time na temporada.

Vem mais contra o Brusque?

No próximo domingo (19), o Santos encara o Brusque pela Série B e a expectativa é que Giuliano possa desempenhar o seu papel e, quem sabe, marcar outro gol.

Veja a lista de artilheiros do Santos na temporada:

5 gols: Guilherme e Giuliano

4 gols: Furch

3 gols: Morelos e Otero

2 gols: Joaquim, Willian Bigode e Pituca

1 gol: Schmidt, Hayner, Cazares, Pedrinho, Chermont e Gil.

