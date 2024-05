Vai jogar? Romário pode estrear pelo America neste sábado

Romário está perto de voltar a jogar profissionalmente. No próximo sábado (18), o America-RJ fará sua estreia na Série A2 do Campeonato Carioca diante do Petrópolis, e o Baixinho quer estar em campo. O craque, de 58 anos, que também é presidente do clube, afirmou que pretende jogar por pelo menos alguns minutos.

Nesta quinta-feira (16), Romário concedeu entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis, e falou sobre sua reestreia nos gramados.

“Eu tenho treinado, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo”, declarou.

Romário está sem jogar profissionalmente desde 2009, quando disputou algumas partidas justamente pelo America, clube de seu pai, Edevair. Agora, é presidente e jogador, e poderá atuar ao lado do filho Romarinho, que faz parte do elenco.

Romário treina com America na Granja Comary

A reta final da pré-temporada do America vem sendo realizada na Granja Comary, em Teresópolis, casa da Seleção Brasileira, local que Romário conhece bem. O Baixinho não pode se dedicar 100% aos treinamentos com seus companheiros por conta de sua função no Congresso, onde é senador da República. Contudo, vem mantendo a forma física e passou a treinar há pouco mais de 20 dias para estar em condições de jogar alguns minutos em determinadas partidas.

“Esses 10 últimos foram interessantes. Aqui vivi os melhores dias da minha vida. Daqui saímos para ser campeão da Copa América e da Copa do Mundo de 1994. Me traz energia maravilhosa”, afirmou.

A presença do Baixinho no elenco abriu a chance de novas fontes de receitas. Inclusive, a Superbet vai patrocinar o clube durante um ano e vai estampar a sua marca na camisa.

“Com esses patrocinadores a gente tem conseguido pagar as dívidas, estamos dando prioridade a funcionários que estão no America que não recebem há dois anos, um número menor que o valor bruto”, destacou Romário, lembrando que quando chegou, o clube passava por sérios problemas financeiros.

Carioca Série A2 começa no próximo sábado

O Campeonato Carioca da Série A2 terá início neste sábado, com a participação de 12 clubes. Além do America e do Petrópolis, estão Americano, Araruama, Artsul, Audax Rio, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Resende e Serrano. As equipes disputam um turno único, no sistema de pontos corridos.

Os quatro primeiros passam às semifinais. O líder enfrenta o quarto colocado, enquanto o segundo encara o terceiro, em jogos de ida e volta. Os vencedores farão a decisão, também em dois jogos. No entanto, apenas o campeão garante acesso à elite.

