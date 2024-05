Espanhol: Barcelona vence Almería e está perto de assegurar vice-liderança

O Barcelona está muito próximo de confirmar o segundo lugar no Campeonato Espanhol 2023/24. O Barça venceu o lanterna Almería por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), no estádio Mediterrâneo, em partida válida pela 36ª rodada de La Liga. Assim, o grande destaque do jogo foi o volante Fermín López, autor dos dois gols da vitória fora de casa. Assegurar a vice-liderança é importante, pois, além da questão financeira, garante ao clube catalão uma vaga na Supercopa da Espanha, que será disputada mais uma vez na Arábia Saudita.

Além disso, Vitor Roque, que vem sendo o centro das atenções no noticiário do Barça por receber poucas oportunidades, entrou na reta final da partida, na vaga de Ferrán Torres, e jogou cerca de 20 minutos nesta quinta-feira. O brasileiro, no entanto, não conseguiu se destacar e ainda saiu de campo amarelado. Xavi chegou a se manifestar sobre o assunto e disse que o atacante de 19 anos está em formação e, por isso, não vem sendo muito utilizado.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 79 pontos, na vice-liderança, e abriu quatro de vantagem para o Girona, terceiro colocado, há duas rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Ou seja, o Barça pode assegurar o segundo lugar já na próxima rodada, em caso de tropeço do Girona.

O próximo compromisso do Barcelona será no domingo (19), às 14h (de Brasília), na Catalunha. O Girona, por sua vez, visita o Valencia, no mesmo dia e horário.

Por outro lado, o Almería entrou em campo nesta quinta-feira matematicamente rebaixado para a segunda divisão espanhola.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, o Barcelona conseguiu levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Aos 14 minutos, Fermín López aproveitou o passe de Héctor Fort para abrir o placar de cabeça. No entanto, o Almería respondeu com belo contra-ataque que terminou em finalização na trave de Ter Stegen. Porém, o Barça também foi perigoso e teve boas chegadas ao ataque com Lewandowski e Lamine Yamal, que também acertou a trave.

Na volta do intervalo, o Barça soube jogar com a vantagem no placar e foi superior. Dessa maneira, Fermín López apareceu novamente e aproveitou assistência de Sergi Roberto para anotar o segundo no jogo e encaminhar a vitória logo aos 21 minutos. Com o placar praticamente resolvido, ambas as equipes fizeram alterações na equipe e o ritmo de jogo diminuiu. Assim, o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (14/5)

Osasuna 1 x 1 Mallorca

Real Madrid 5 x 0 Alavés

Girona 0 x 1 Villarreal

Quarta-feira (15/5)

Rayo Vallecano 2×1 Granada

Sevilla 0x1 Cádiz

Celta de Vigo 2×1 Athletic Bilbao

Getafe 0x3 Atlético de Madrid

Quinta-feira (16/5)

Las Palmas 2×2 Betis

Almería 0x2 Barcelona

Real Sociedad x Valencia

