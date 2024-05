ONG liderada por Lincoln Henrique envia carretas de doações para o RS

O meio-campista Lincoln Henrique, do Bragantino, junto com sua esposa Adriana Müller, são responsáveis pela ONG Craque Pela Vida. Recentemente, o casal gaúcho mobilizou uma campanha de doações em Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde residem atualmente, em apoio ao Rio Grande do Sul, atualmente em estado de calamidade.

Adriana, Lincoln e a defensora dos animais Dany Fernanda uniram esforços com a comunidade e arrecadaram uma impressionante quantidade de suprimentos, incluindo mais de 100 toneladas de alimentos, 150 mil garrafas de água, 10 toneladas de ração, roupas, sapatos, itens de higiene e mais de 30 mil kits de higiene bucal, além de fraldas, tanto para bebês quanto para idosos.

“Minha esposa e eu, como representantes da Craque Pela Vida, expressamos nossa sincera gratidão a todos que se uniram a nós nessa jornada, pelo apoio inestimável que nos ofereceram”, ressaltou o atleta.

O atleta, no entanto, ressaltou que vai continuar com o trabalho para contribuir da melhor maneira com as vítimas.

“Isso é apenas o começo de uma longa jornada e é o mínimo que podemos fazer pelo Rio Grande do Sul. Depois das doações, vem a reconstrução para que as pessoas possam se reerguer. Agradecemos pelo apoio e incentivo de todos. Isso fará a diferença para muitas famílias e não vamos parar por aqui. Continuaremos nossa batalha e gostaria de expressar minhas condolências àqueles que, infelizmente, perderam entes queridos nesta tragédia. Estamos juntos com vocês, Rio Grande do Sul”, concluiu Lincoln.

