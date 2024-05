Brasileiros têm opinião diferente sobre Pelé

Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022 sendo o “Rei do Futebol”. Pelé, aliás, ocupa um grande espaço no coração do torcedor brasileiro.

Em pesquisa realizada pela CNN/Itatiaia/Quaest, o público entendeu que Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Na opinião de 52% dos entrevistados, o ex-jogador do Santos é insuperável.

Aliás, vale ressaltar que ele competiu com importantes nomes, entre eles Messi. Pelé, afinal, ficou na frente do argentino com 41 pontos de diferença.

Inclusive, vale ressaltar que nem a somatória de todos os votos dados a outros atletas se iguala ao apreço dos brasileiros pelo eterno camisa 10.

No entanto, Pelé caiu 14 pontos em relação à última pesquisa. Todavia, Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldo Fenômeno subiram na pesquisa.

Afinal, não foi só Pelé que caiu na pesquisa em relação a 2023. O meia Maradona também caiu a popularidade de 3% para 2% dos votos.

Quem é o melhor jogador da história?

Pelé – 52%

Lionel Messi – 9%

Ronaldinho – 8%

Ronaldo Fenômeno – 6%

Cristiano Ronaldo – 5%

Neymar – 3%

