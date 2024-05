Carpini chega ao Vitória e diz que objetivo é fazer ‘campanha de recuperação’

O técnico Thiago Carpini chegou a Salvador na manhã desta quinta-feira para assumir o comando do Vitória e já iniciou os trabalhos. Na parte da tarde, ele comandou seu primeiro treino e foi apresentado. Em entrevista coletiva, aliás, ele falou qual o objetivo no restante do ano.

“Não gosto de vender sonho, gosto de trabalhar com a realidade. Precisamos trabalhar com a nossa permanência e depois sonhar com coisas maiores. Trabalho e empenho para isso não vão faltar. Uma campanha de recuperação, nós temos total consciência disso. O sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, de dar uma resposta, de vencer e classificar para uma Sul-Americana ou Libertadores. Não tem mais comissão da casa ou quem chegou, é o Vitória”, disse Carpini.

Pressão sobre o time

O treinador chega para o lugar de Léo Condé, que não resistiu ao mau início de Brasileirão. Em cinco partidas disputadas, afinal, o Leão, o perdeu quatro e empatou uma. Thiago Carpini falou sobre a pressão e que o elenco precisa dar a volta por cima.

“No Juventude teve, sim, pressão pelo acesso. Em todos os lugares tem. Futebol é feito de pressão. Cada clube tem uma pressão de um tamanho. Eu vivo futebol nessa nova função há cinco anos, mas minha vida está no futebol. Estou acostumado com isso. A gente torce para que esses momentos não aconteçam, mas é difícil. Nos momentos das críticas a gente tem que respeitar, assimilar erros. A cobrança acontece em todos os lugares. Eu assumi o Guarani em uma situação muito delicada em meu primeiro trabalho e consegui uma continuidade de carreira até chegar aqui. A gente sabe que vai ter dificuldade, mas com unidade a gente joga essas vaias mais para frente”, afirmou.

