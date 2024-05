Vice do Inter ajuda em resgates no Rio Grande do Sul

Vice-presidente de administração do Internacional, o veterinário e professor na UFRGS André Dalto tem se destacado na linha de frente ao resgate de animais vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A bordo de botes e jet skis, ele “navega” pelas ruas de Porto Alegre em busca de animais em situação de perigo. Depois, os deixa a salvo.

Nesta semana, inclusive, ele postou uma foto salvando a vida de um cavalo a bordo de um pequeno bote. O vice-presidente do Inter conta que ele trabalha anestesiando os animais para que eles não se assustem e/ou façam movimentações bruscas.

“Começaram a precisar de ajuda para resgatar cavalos, búfalos, outros bovinos. Era necessário veterinários para anestesias. Vasculhamos as ilhas para achar os animais. O cavalo antes de ir ao ponto do Gasômetro (ponto de Porto Alegre onde os animais são entregues) vinha amarrado e podia se bater. Aí tivemos a ideia de anestesiar para não aumentar o risco”, contou o dirigente do Inter ao “GE”.

Desde o primeiro dia de maio, o Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas, que fizeram transbordar rios e lagos de Porto Alegre, Região Metropolitana e outras cidades do estado. Mais de 150 pessoas perderam a virada, além de outras centenas que ficaram desabrigadas, desaparecidas ou feridas.

As chuvas até têm diminuído, mas ainda não há previsão de normalidade. Inclusive, os estádios de Grêmio e Inter estão interditados, e milhares de moradores de Porto Alegre e outras cidades estão ilhados e/ou com severas limitações de mobilidade.

Por conta disso, Grêmio, Inter e Juventude não entraram em campo pelo Brasileirão nas duas últimas rodadas. Além disso, após muitos pedidos desses e de outros clubes da Série A, a CBF optou por adiar as duas próximas rodadas. A dupla Gre-Nal, inclusive, teve os compromissos das competições continentais também adiados. Dessa forma, é provável que calendário do futebol brasileiro em 2024 avance até perto do Natal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vice do Inter ajuda em resgates no Rio Grande do Sul apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.