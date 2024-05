Botafogo bate o Universitario e tira passaporte para as oitavas

Quem diria... Depois de duas derrotas nas primeiras jornadas, o Botafogo, com uma trinca de vitórias, está nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (16), no Monumental U, em Lima, o Glorioso obteve seu passaporte ao derrotar o Universitario (PER) por 1 a 0, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

Agora, o Botafogo, na segunda posição, com nove pontos, vai a Barranquilla para disputar a liderança com os colombianos do Junior, que somam o mesmo número de pontos, mas estão na frente no saldo de gols. Já o Universitario, fora de casa, briga com a LDU (EQU) pela classificação para a Copa Sul-Americana. Os peruanos têm cinco pontos, contra quatro dos equatorianos.

Botafogo tem pênalti ignorado

O Botafogo teve tudo para sair na frente, mas a arbitragem resolveu ignorar um pênalti claro. Luiz Henrique, da pequena área, finalizou. A bola pegou na mão do zagueiro adversário. E o VAR nem chamou o árbitro para uma revisão. Fora isso, pouco criativo, o Glorioso chegou pouco ao gol adversário. Na melhor oportunidade, Freitas disparou para fora. Os andinos, por sua vez, estiveram mais próximos à área dos brasileiros. O problema era a pontaria. Os peruanos chutavam ou cabeceavam toda hora para fora. John, assim, não foi testado.

Agora, sim!

Apesar de jogar mal, o Botafogo sempre mostrou mais capacidade técnica do que o time da casa. Quando se organizava, saía sempre em perigo. Luiz Henrique, por exemplo, saiu na cara do gol e chutou por cima, desperdiçando uma oportunidade clara. No entanto, o substituto da Pantera no jogo, Jeffinho, teve melhor aproveitamento no arremate. Ele recebeu da Savarino, aproveitou erro da zaga do Universitario e colocou para dentro.

UNIVERSITARIO 0x1 BOTAFOGO

Quinta rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Monumental U, em Lima (PER)

Data e hora: 16/5/2024, às 19h (de Brasília)

Gols: Jeffinho, 31’/2ºT (0-1)

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Polo, Murrugara (Calcaterra, 29’/2ºT), Ureña (Dorregaray, 34’/2ºT), Guedes (Concha, 29’/2ºT) e Portoc­arrero; Flores (González, 21’/2ºT) e Valera (Rivera, 21’/2ºT). Técnico: Fabian Bustos

BOTAFOGO: John; Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Barbosa (Gregore, 33’/2ºT), Freitas e Tchê Tchê (De Paula, 44’/2ºT); Luiz Henrique (Jeffinho, 20’/2ºT), Savarino (Yarlen, 44’/2ºT) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHL) e Gabriel Ureta (CHL)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Cartão Amarelo: Di Benedetto, Ureña (UNI); Barbosa, Bastos (BOT)

Cartão Vermelho:

