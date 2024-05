Fluminense vence Cerro Porteño e garante classificação em 1º lugar

O Fluminense está classificado para as oitavas de final da Libertadores como líder do Grupo A, com uma rodada de antecedência. O Tricolor aproveitou a vantagem numérica no Maracanã, após expulsão de Javier Báez na segunda etapa, e venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos. Um golaço de perna direita marcado por Marcelo e Ganso, de cabeça, garantiram o triunfo dos donos da casa. Por outro lado, Wílder Viera anotou o único gol do time paraguaio.

Dessa maneira, o atual campeão da Libertadores concluiu seus objetivos nesta fase de grupos e está garantido no mata-mata. O Fluminense chegou aos 11 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo vice-líder Colo-Colo, com cinco.

Por outro lado, o Cerro Porteño é o terceiro colocado do Grupo A, com os mesmos cinco pontos do Colo-Colo, mas enfrenta o time chileno na próxima e última rodada, que será decisiva para ambas as equipes. Quem vencer o duelo no Paraguai avança às oitavas da Libertadores. Mas, o empate fora de casa classifica o clube chileno.

O jogo

O Flu começou bem a partida e logo aos cinco minutos, Cano já havia tido duas boas chances e teve um gol anulado pelo VAR. Mas, o Tricolor manteve a pressão e foi recompensado com um golaço de Marcelo. O lateral-esquerdo recebeu um lançamento na área, driblou o marcador e finalizou de direita, no ângulo, para abrir o placar. Mas, o Cerro Porteño deu um banho de água fria na festa tricolor após Piris da Motta ganhar de Alexsander no corpo e cruzar para Viera, livre na área, só completar para a rede. O Flu ainda levou um susto após o segundo gol do Cerro Porteño ser anulado já na reta final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Cerro Porteño tentou ‘cozinhar’ o jogo e parecia satisfeito com o empate. Dessa maneira, os visitantes se fecharam na defesa e buscaram levar perigo nos contra-ataques. O Flu, por sua vez, manteve a posse de bola, trocou passes, mas forçou muitas jogadas pelo lado direito, sem chances claras de gol. No entanto, Javier Báez fez uma falta em Ganso na entrada da área, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Assim, o Tricolor precisou de apenas três minutos com um jogador a mais para balançar a rede. Ganso aproveitou cruzamento de Guga e anotou um belo gol de cabeça aos 27 minutos. Com a vantagem no placar e numérica, o Fluminense conseguiu controlar o jogo e o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

FLUMINENSE 2X1 CERRO PORTEÑO (PAR)

Libertadores-2024 – 5ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 16/5/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Renato Augusto, aos 34′ do 2t), Antônio Carlos, Martinelli e Marcelo; Alexsander, Lima, Ganso (Felipe Andrade, aos 35′ do 2t); Keno (Isaac, aos 45′ do 2t), Arias, Cano (John Kennedy, aos 33′ do 2t). Técnico: Fernando Diniz.

CERRO PORTEÑO: Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Javier Báez, Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Carrascal (Morel, aos 18′ do 2t) e Wílder Viera (Aguayo, aos 37′ do 2t); Iturbe (Carrizo, aos 29′ do 2t), Diego Churin (Portillo, aos 19′ do 2t) e Cecilio Domínguez (Ronaldo de Jesús, aos 29′ do 2t). Técnico: Manolo Jimenez.

GOLS: Marcelo, aos 14′ do 1t (1-0); Wílder Viera, aos 18′ do 1t (1-1); Ganso, aos 27′ do 2t (2-1);

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Martinelli (FLU); Javier Báez, Ronaldo de Jesús e Carrizo (CCP)

Cartão vermelho: Javier Báez (CCP)

