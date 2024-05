Brasileirão Sub-20: Cruzeiro segura abafa e vence São Paulo, que segue calvário

Em duelo eletrizante do começo ao fim, o Cruzeiro derrotou por 4 a 3 o São Paulo na noite desta quinta-feira (16), em Cotia, pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. Kaíque Kenji (duas vezes), Pedrão e Arthur Viana anotaram para os mineiros, enquanto Pedrinho, Ferreira e Rhuan Gabriel, contra, fizeram os gols dos paulistas.

O Cabuloso, portanto, se recupera da derrota para o Flamengo em seu último compromisso e ainda amplia a má fase do Tricolor, que conhece seu sexto revés consecutivo.

Com o resultado, o Cruzeiro dá um salto na tabela e entra no G8. Aparece justamente em oitavo, com dez pontos. Por outro lado, o São Paulo permanece com único ponto – obtido na primeira rodada – e ocupa a penúltima posição.

Pela oitava rodada, a Raposa encara o Ceará, quinto colocado, na Cidade Vozão. Já o Tricolor enfrenta o Bragantino na próxima rodada. Os dois jogos são na próxima quarta-feira.

O jogo

Com apenas seis minutos de jogo, o Cruzeiro já vencia por 2 a 0, com gols de Kaíque Kenji e Pedrão. Aos 20, Kaíque Kenji voltou a balançar a rede, anotando o terceiro gol celeste. O São Paulo, apesar do abalo emocional, conseguiu diminuir com Pedrinho, o artilheiro do campeonato com cinco gols.

No retorno do intervalo, os visitantes ficaram com um a menos aos 20 minutos. Mesmo assim, o time foi valente e se lançou à frente para chegar ao quarto gol com Arthur Viana. Quando tudo parecia definido, começou uma improvável reação dos anfitriões. Ferreira, logo na sequência, fez o segundo gol são-paulino. A esperança voltou ao lado tricolor quando Rhuan Gabriel anotou gol contra. A partir daí, o Tricolor se jogou com tudo em busca do empate. O Cabuloso, porém, soube se comportar até o apito final para assegurar o triunfo fora de casa.

