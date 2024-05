Na reta final, San Lorenzo arranca vitória contra o Liverpool

San Lorenzo e Liverpool (Uruguai) jogaram nesta quinta-feira, em solo argentino, onde o marcador de 3 a 2 se definiu apenas na reta final do compromisso. Desse modo, o Grupo F tem o Palmeiras, com 13 pontos, e a representação de Boedo na segunda posição, com sete. Enquanto o Independiente del Valle é o terceiro, contendo quatro unidades, seguido do Liverpool uruguaio, também com quatro. Porém, os charrúas possuem saldo de gols inferior aos equatorianos.

Bastaram seis minutos para que o Ciclón tirasse o primeiro zero do marcador e em grande estilo. Ao dominar com espaço para bater em gol, Nahuel Barrios soltou a bomba e viu a bola explodir no travessão, batendo na linha da meta. No rebote, Iván Leguizamón chegou completando e confirmou o tento dos anfitriões.

Na base da pressão, o San Lorenzo ia espremendo seu adversário no plano defensivo que tentava, com muito custo, congestionar as imediações de sua área. E, em uma rara saída para o ataque, o Liverpool contou com um erro grotesco da zaga argentina para deixar tudo igual. Em um recuo perigoso para o goleiro Gastón Gómez, o mesmo saiu de cabeça para fazer o corte e mandou nos pés de Diego García. Diante da meta aberta, o camisa 8 só precisou bater em direção ao gol e marcar.

Quando o primeiro tempo parecia terminar igualado, já aos 49 minutos, Alexis Cuello recebeu bola invertida e driblou dois marcadores antes de uma batida rasteira, no canto direito do arqueiro Gastón Guruceaga.

Mais do que as jogadas de ataque, o que chamou a atenção, nos primeiros minutos do retorno do intervalo, foi a violência das entradas em ambos os lados. Com o duelo em caráter muito físico, o árbitro Ángel Arteaga precisou ter pulso firme para deixar os ânimos mais controlados no Nuevo Gasómetro.

Em meio ao confronto mais brigado do que jogado, bastou uma bola em boas condições para que Luciano Rodríguez fosse decisivo. Em excelente passe de Agustín Cayetano, Rodríguez ficou cara a cara com Gómez e tocou na saída do arqueiro. 1 a 1 aos 17 minutos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Na reta final, San Lorenzo arranca vitória contra o Liverpool apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.