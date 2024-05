Cruzeiro vence La Calera e se garante, pelo menos, nos playoffs da Sul-Americana

O Cruzeiro garantiu, na noite desta quinta-feira (16/5), pelo menos um lugar na repescagem da Sul-Americana. Afinal, venceu o Union La Calera, do Chile, no Independêcia, por 1 a 0. O jogo foi pela quinta rodada do Grupo B da competição. E, com o belo gol de Matheus Pereira ainda no primeiro tempo, o time chegou aos nove pontos. Assim, está em segundo lugar, um pontos atrás da Universidad Catolica do Chile. La Calera (quatro pontos) e Alianza (um) estão eliminados.

Na última rodada, a Raposa recebe a Católica na briga pela ponta. Vale citar que o primeiro colocado avança diretamente às oitavas. Quem terminar em segundo jogará a repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores.

Boa ação

A renda deste jogo, R$ 721.682,50 (público de 17.712), vai toda para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul.

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana

Matheus Pereira põe o Cruzeiro na frente

O Cruzeiro começou muito bem, buscando ataques pelos flancos e chegando ao primeiro gol aos seis minutos com Matheus Pereira iniciando a jogada e aparecendo na área para concluir belíssima jogada do lateral-direito William. A Raposa mandava em campo. Chegou a fazer mais um gol, anulado por impedimento e assustava tanto no toque de bola, quanto em contra-ataques. Mas o La Calera, chegou a assustar em alguns momentos, como em chute de César Pérez que passou raspando. Mas a Raposa teve grande chance para ampliar. Em nova jogada de Rafa Silva, que foi ao fundo e cruzou, Marlon cabeceou no travessão.

Raposa perde gols, mas vence

No segundo tempo o Cruzeiro seguiu muito dominante, sempre com Matheus Pereira buscando lançamentos e Arthur Gomes sempre levando a melhor na marcação. As chances seguiram e a melhor foi de Verón. Assim que entrou, escorou cruzamento de Matheus Pereira. Contudo, chutou raspando a trave esquerda de Ibáñez. Mas na reta final, o La Calera chegou a assustar, tentando o empate. Porém, sem sucesso.

CRUZEIRO 1X0 UNIÓN LA CALERA

Copa Sul-Americana 2024 – Quinta rodada – Grupo B

Data: 16/5/2024

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Público: 17.712

Renda: R$ 721.682,50

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva (João Pedro, 42’/2ºT), Lucas Romero (Ramiro, 28’/2ºT), Matheus Pereira e Barreal (Vitinho, 20’/2ºT); Rafa Silva (Rafael “Papagaio” Elias, 20’/2ºT) e Arthur Gomes (Gabriel Veron, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

UNIÓN LA CALERA: Ibáñez; Rebolledo (Gigliotti, 39’/2ºT), Ulloa, Ferraruio, Panisari e Matus; Cavalleri, Aued e Encinas (Huertas, 28’/2ºT); Pérez e Soldano. Técnico: Manuel Fernández

Gols: Matheus Pereira, 6’/1ºT (1-0)

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Roger Orellana (BOL)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Aued (LAC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro vence La Calera e se garante, pelo menos, nos playoffs da Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.