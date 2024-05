John Kennedy deixa punição para trás e busca volta por cima no Fluminense

Após a vitória do Fluminense na Libertadores, John Kennedy falou pela primeira vez após o afastamento por indisciplina. Na saída do campo, depois da equipe bater o Cerro Porteño, no Maracanã, e garantir a vaga nas oitavas, o atacante falou com a imprensa. Herói do título de 2023, a cria da base tricolor disse que a punição ficou para trás e foca em dar a volta por cima.





“Sentimento ruim de não poder estar acompanhando o time, mas já passou. Agora é continuar focado para voltar a jogar melhor. (…) Muito feliz de ter voltado a jogar aqui no Maracanã, diante da torcida, disputar outra Libertadores, realizando cada vez mais o meu sonho. A gente vai trabalhar para isso (repetir a dose em 2024)”.

Em abril, o Fluminense afastou John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander por atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco. Na ocasião, o quarteto convidou mulheres para o hotel em que o time estava hospedado, o que acarretou na punição.

Dessa forma, o quarteto ficou uma semana treinando separado. Três deles retornaram antes do camisa 9, que voltou a cometer indisciplina. Sendo assim, ele faltou a um treinamento e se atrasou por mais de uma hora para a outra atividade, o que aumentou o prazo para um possível retorno.

Depois de 12 dias afastado, John Kennedy entrou em campo diante do São Paulo, na última segunda-feira (13), no Morumbis, pelo Brasileirão. Por fim, nesta quinta-feira (16), o atacante fez sua estreia pela Libertadores 2024, já que estava suspenso nas duas primeiras rodadas e afastado na terceira e quarta partidas.

