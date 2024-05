Jorginho, ex-Vasco, é campeão na Tailândia

Com menos de dois meses no comando do Buriram United, o técnico Jorginho, ex-Vasco, já conquistou seu primeiro título na Tailândia. Nesta sexta-feira (17), mesmo sem entrar em campo, o time contou com a derrota do vice-líder Bangkok United para o lanterna Police Tero, por 3 a 0, e conquistou o título Tailandês com duas rodadas de antecedência.

Jorginho chegou ao clube em março deste ano com a missão de comandar o Buriram por nove partidas da Liga. Até aqui, fez sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Além disso, bateu o Lamphun Warrior na prorrogação e levou o time à semifinal da Copa da Liga da Tailândia. Na próxima quarta-feira (22), disputa uma vaga na final contra o Muang Thong. Antes disso, neste sábado (18), encara o Uthai Thani, fora de casa, na partida que servirá para a comemoração do título antecipado.

“Eu e minha comissão viemos para nove jogos da Liga e outros três da Copa. Já fizemos oito partidas e seguimos invictos. Foi até uma surpresa conquistarmos o título hoje, porque o Bangkok enfrentava o último colocado, amassou o tempo todo e, em praticamente três contra-ataques, sofreu três gols e, graças a Deus, já somos campeões e garantimos também a vaga na Champions League da Ásia”, contou Jorginho.

Jorginho conta com brasileiros no Buriram United

Tetracampeão com a seleção brasileira — título, inclusive, que completa 30 anos em 2024 —, Jorginho conta em seu elenco com dois brasileiros: o meia Lucas Crispim, ex-Santos e Fortaleza, e o atacante Bissoli, ex-São Paulo e Athletico-PR. Além disso, dentre os jogadores locais, três jogam na seleção tailandesa. Apesar de ter assumido um time bem colocado na tabela, ele conta que o mesmo sofria muitos gols. Por conta disso, um primeiro ajuste, principalmente no setor defensivo, se fez necessário.

“Temos uma boa equipe, que acaba de chegar ao tricampeonato. Há muita qualidade. Quando chegamos, o time jogava num 4-4-2 e sofria muitos gols. Os zagueiros não estavam bem. Cheguei e tomei a decisão de fazer uma linha de três, um 3-5-2 colocando um volante de líbero. A equipe subiu de produção e passou a jogar bem mais, muito estruturada e sofrendo poucos gols. Foi uma ascensão grande, numa nova forma de jogar”, afirmou.

Depois do jogo deste sábado contra o Uthai Thani, o Buriram United encerrará sua participação no Campeonato Tailandês no próximo dia 26, quando receberá o Khonkaen United e poderá festejar o título nacional diante de seus torcedores.

