Flamengo tinha informantes em festa, que resultou na punição de Gabigol

Uma polêmica tomou conta do ambiente do Flamengo desta última quinta-feira (16). Isso porque uma imagem ganhou as redes sociais, com a presença de Gabigol vestido com a camisa do Corinthians em uma celebração. O departamento de futebol rubro-negro ficou sabendo do ocorrido através de informantes, que estavam na festa. A informação é do jornal ‘O Globo”.





Vale destacar que na fotos, estão o supervisor do clube, Márcio Santos, e um roupeiro. No entanto, outras pessoas trabalhavam como verdadeiros informantes para que a diretoria tomasse ciência do ocorrido e pensasse com agilidade nas consequências.

Diante disso, o vice de futebol Marcos Braz questionou todos os presentes sobre o caso e, na reapresentação do elenco nesta sexta-feira (17), faria o mesmo com Gabi. O jogador teria trocado a camisa do Corinthians no duelo entre as equipes no último sábado (11), com o lateral Matheuzinho. Justificativa do atacante No dia seguinte ao fato, Gabigol, por meio da assessoria, alegou que a imagem é uma montagem e que ele não estava com a camisa do Corinthians. Dessa forma, ele procura quem teria tentado lhe prejudicar com a foto vazada. De acordo com o Venê Casagrande, uma pessoa convidada do evento tirou a foto e compartilhou em grupos de WhatsApp. “Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira, sustentou o jogador através de sua assessoria. O Flamengo anunciou pelas redes sociais que irá tirar a camisa 10 de Gabigol após polêmica envolvendo o jogador. A punição irá valer nos campeonatos que permitirem a alteração da numeração. A direção do clube também anunciou que o atleta será multado, mas não deu detalhes sobre o valor da multa. Renovação mais difícil Com a renovação emperrada, Gabigol vê a situação se complicar ainda mais com o vazamento da imagem. Mesmo após conseguir o efeito suspensivo depois da acusação de tentar fraudar um exame antidoping, o atacante ainda não conseguiu conversar com o clube para uma possível renovação. Até o momento, o atacante aguarda o contato, porém não deixa claro a preferência por seguir no Flamengo. Ele tem contrato até o fim da temporada, entretanto já pode assinar com outro clube a partir de julho, quando estará a seis meses do fim de seu vínculo com o Rubro-Negro. Com o retorno aos gramados, o jogador esteve em quatro partidas. Diante do Bolívar, pela Libertadores, entrou aos 24 minutos do segundo tempo. O plano inicial era retomar as conversas após o julgamento do mérito na Corte Arbitral do Esporte, para a renovação até 2028. No entanto, a relação fica cada vez mais desgastada. Na época, Gabigol pediu o que se chama no contrato de “bônus de permanência”, assim como o aumento de 50% no salário, que chegaria a R$ 2 milhões. Algo que deveria ser pago de seis em seis meses ao longo de cinco anos. No total, seria um valor de R$ 54 milhões, cerca de 10 milhões de euros, mais da metade do valor da compra em 2019, que foi de R$ 97 milhões.

