Botafogo e Tiquinho Soares vêm negociando por uma renovação de contrato. No entanto, as partes ainda não encontraram um meio-termo. Afinal, os dirigentes alvinegros desejam um prolongamento do vínculo sem aumento salarial. O atacante, por outro lado, quer uma valorização. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Preocupa? Jeffinho retorna ao Rio de Janeiro de muletas

Negociações entre Botafogo e Tiquinho

As negociações iniciaram em janeiro. Tiquinho tem contrato no Botafogo até dezembro de 2024. No entanto, está previsto uma renovação automática em caso de metas cumpridas pelo atacante. O camisa 9, dessa forma, não pode assinar um novo vínculo com nenhum outro clube no meio do ano.

O Grêmio demonstrou interesse na contratação de Tiquinho no começo de 2024. Assim, os gaúchos formalizaram uma proposta de quatro milhões de euros (cerca de R$22 milhões) pelo atacante, além de um salário 100% maior do que recebe no Botafogo. Os valores foram recusados na época.

Tiquinho Soares chegou ao Botafogo em agosto de 2022. O atacante vem sendo um dos destaques do Glorioso nos últimos anos e tem uma identificação bem forte com os torcedores alvinegros. O camisa 9 já disputou 87 jogos e marcou 41 gols no clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo e Tiquinho vivem impasse em renovação de contrato apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.