Fluminense x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 11ª rodada do Brasileirão Feminino A1, Fluminense e Palmeiras se encontram na próxima segunda-feira (20), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Assim, o Tricolor tenta entrar de vez no G8 da competição, enquanto o Alviverde busca seguir na caça ao líder Corinthians.

Com o triunfo do arquirrival, as Palestrinas necessitam vencer para não deixar a Ferroviária, que vem logo atrás, se aproximar. No momento, aliás, elas somam 22 pontos, um a mais que as adversárias. A equipe tricolor, por sua vez, tem 11 pontos, três atrás do América-MG, atual oitavo colocado.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (20) terá a transmissão do canal SporTV.

Como chega o Fluminense

Na rodada anterior, as meninas do Fluminense perderam o clássico para o Flamengo por 3 a 1, resultado que interrompeu a sequência de duas vitórias consecutivas. Dessa forma, a equipe do técnico Hoffmann terá mais uma oportunidade de entrar em campo no Rio de Janeiro e fazer valer o mando de campo. Sendo assim, caso some três pontos, pode encostar de vez no G8.

Como chega o Palmeiras

Com a goleada sobre o Santos, o Alviverde segue na segunda colocação e alcançou 22 pontos em dez jogos (sete vitórias, um empate e duas derrotas). Nesse sentido, o foco é não deixar de seguir na cola do líder Corinthians e continuar com a campanha consistente, mesmo fora de casa. Por fim, a aposta é na atacante Amanda Gutierres, que já balançou as redes em 12 oportunidades e lidera a artilharia.

FLUMINENSE x PALMEIRAS

11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1

Data e horário: 20/05/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Vale de Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Amanda Coimbra; Sorriso, Bruna Cotrim, Gislaine e Karina; Claudinha, C. Pini e Carol; Kamilla, Naiane (Veronica) e Lurdinha. Técnico: Hoffmann.

PALMEIRAS: Natacha, Bruna, Poliana, Patty Maldaner e Fê Palermo; Yngrid, Isa Amaral, Brenna e Tainah Maranhão; Amanda e Laís. Técnica: Camila Orlando

Árbitro: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

