Gabigol admite ter usado camisa do Corinthians e se desculpa com flamenguistas: ‘Errei’

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, finalmente admitiu que usava a camisa do Corinthians durante uma resenha com amigos. A imagem vazada no fim da última semana chamou atenção e gerou repercussão: o atleta perdeu a ’10’ do Flamengo e recebeu multa da diretoria. No entanto, ele rompeu o silêncio neste domingo (19).





Em entrevista ao portal ‘Uol’, Gabigol admitiu o erro e que chegou a mentir. Afinal, ele negou inicialmente que a foto fosse verdadeira.

“Primeiramente, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, fiquei muito perplexo, sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa acabei recebendo e usando”, salientou.

O atacante, aliás, ressaltou que não tinha o objetivo de desrespeitar o torcedor do Flamengo. No entanto, ressaltou que o episódio não se repetirá.

“Como eu falei, errei e peço desculpas. Mas foi um ato que não pensei tanto assim. Não sabia que ia ocorrer tudo isso. Nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem: usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais”, acrescentou.

Gabigol faz juras de amor ao Flamengo

Em determinado momento da entrevista, Gabriel ressaltou seu amor pelo Flamengo, garantiu que relaxou por estar dentro de casa e que não vai usar camisas de outros clubes.

“Primeiro, não confiar em todo mundo, né?! A pessoa que fez isso claramente foi maldosa. E também não usar mais, é claro. Independentemente de estar dentro da minha casa ou em algum outro lugar. É claro que não faria isso se não estivesse na minha casa, totalmente desarmado, totalmente relaxado. Já usei várias outras camisas. Para mim, o que mais vale pontuar, eu não escolhi a camisa para acontecer isso, tudo isso. Só usei a camisa porque estava dentro da minha casa, como já usei outras várias. Amo o Flamengo, sou flamenguista, a minha casa é o Rio de Janeiro. Tenho certeza que não é uma foto que vai mudar isso”, concluiu.

