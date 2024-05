Payet reencontra Fortaleza, adversário de seu primeiro gol pelo Vasco

O Vasco volta a campo, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Assim o principal nome do elenco, Ditrimi Payet irá reencontrar um rival que lhe traz boas recordações. Trata-se do Fortaleza, adversário do primeiro gol do francês com a cruz de malta no peito.

No dia 18 de outubro de 2023, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista estufou a rede e deu a vitória ao Cruz-Maltino. Na ocasião, o jogador demonstrava qualidade e recurso técnico para ajuda o clube a permanecer na elite do futebol brasileiro, o que aconteceu meses depois.

Depois disso, Payet marcou em outras três oportunidades e já soma 30 partidas desde que chegou ao Vasco. Nesta temporada, os tentos foram diante de Bangu e Portuguesa- RJ, ambos pelo Carioca (o outro foi contra o América-MG, em 2023). No entanto, a equipe não conseguiu chegar à decisão e ficou pelo caminho com a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal.

+ Leia mais: Vasco mantém vivo sonho de repatriar Coutinho, que quer retornar ao clube

Com o empate sem gols no Castelão, a equipe carioca terá que vencer por qualquer placar para avançar de fase. O técnico Álvaro Pacheco revelou que não deve estar à beira do campo, pois acredita que não será inscrito a tempo de comandar a equipe já diante do Leão do Pici.

