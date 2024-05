Bruno Rodrigues vive expectativa por retorno e almeja títulos no Palmeiras

O Palmeiras deve ter uma grande novidade para o duelo contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o atacante Bruno Rodrigues pode aparecer na lista de relacionados para o embate após quatro meses.

O atacante treinou sem limitações na última segunda-feira e participou normalmente do jogo-treino na Academia de Futebol contra o São Bento, no sábado. O atleta, que disputou apenas dois jogos pelo Palmeiras desde sua chegada, se mostrou empolgado por voltar a atuar e já almeja títulos ainda nesta temporada.

“Eu vim para cá para ganhar títulos, essa é a minha ambição e o que eu sempre busquei. Estou muito preparado e, principalmente, motivado para buscar todos os títulos que vamos disputar. Estou muito feliz mesmo. O grupo todo está de parabéns pela sequência que estamos tendo em todas as competições. Na quinta-feira temos um jogo muito difícil pela frente e vamos lá para, se Deus quiser, conseguir a classificação”, disse Bruno Rodrigues.

Bruno Rodrigues e a titularidade no Palmeiras

Contudo, o jogador não terá vida fácil para retornar ao time titular. Isso porque o Palmeiras ganhou novas opções para o sistema ofensivo. Por exemplo, desde que Bruno Rodrigues se lesionou, o Verdão trouxe Lázaro para atuar no lado esquerdo do ataque, justamente onde o atacante costuma atuar. Além disso, também pode ter a concorrência de Dudu, que também está próximo de retorno.

Já pelo lado direito, mesmo que não costume atuar naquele setor, ele terá a concorrência das sensações Estêvão e Luis Guilherme. Rony também briga por uma vaga no ataque.

A partir de julho, essa disputa no ataque será ainda maior com a chegada de Felipe Anderson. O jogador da Lazio, da Itália, é avaliado como polivalente do meio para frente e pode atuar tanto por dentro como pelas beiradas do campo.

O atacante de 27 anos foi contratado pelo Palmeiras para esta temporada, com vínculo até o fim de 2028. Contudo, contra o Botafogo-SP, pode dar uma reiniciada nessa sua passagem pelo Verdão.

