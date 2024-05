Maracanã receberá jogo solidário para arrecadar doações para vítimas no RS

O Maracanã receberá, no domingo (26), uma partida solidária em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Às 16h, grandes nomes do esporte e celebridades entrarão em campo com um único propósito: ajudar o povo gaúcho. Ronaldinho e Cafú, por exemplo, são nomes confirmados para essa ação.

“Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora vamos levantar a taça da solidariedade. Vamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento de dificuldade”, disse Cafú ao “Ge”.

O Futebol Solidário, como está sendo chamado o evento, terá a transmissão da TV Globo, SporTV, Ge e do Globoplay. A comercialização dos patrocínios irá para projetos de doações.

Como comprar ingresso

Os ingressos para o jogo estão à disposição dos torcedores a partir de quinta-feira, no Maracanã. As entradas custam a partir de R$ 60 (inteira).

