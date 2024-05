Pai de Gabigol posta indireta após polêmica envolvendo o filho

Pai de Gabigol, do Flamengo, Valdemir Silva Almeida usou o Instagram para postar uma indireta após a polêmica envolvendo o filho que foi flagrado dentro de casa usando uma camisa do Corinthians.

Valdemir postou uma foto no Instagram beijando um cachorro e fazendo uma analogia sobre “colocar cães dentro de casa”.





“Mil vezes colocar um cachorro na sua casa ao invés de certas pessoas que se dizem amigos. pensem bem!”, disse ele na legenda de uma foto que aparece beijando um cão.

SEGUIDORES RESPONDERAM

“Manda teu filho fazer o certo, que não vai precisar de cobrança!”, postou um seguidor.

“Mil vezes um cachorro do que um “ídolo” ingrato”, disse outro.

“Dessa vez não tem como culpar outro…. foi vacilo e pesado”, lamentou mais um.

PUNIÇÃO PESADA A GABIGOL

O Flamengo anunciou pelas redes sociais que tirou a camisa 10 de Gabigol após polêmica envolvendo o jogador. A punição irá valer nos campeonatos que permitirem a alteração da numeração. A direção do clube também anunciou que o atleta será multado, mas não deu detalhes sobre o valor da multa. O novo número escolhido pelo jogador foi o 99.

O caso pode prejudicar o processo de renovação de contrato de Gabigol enfrenta dificuldades crescentes, especialmente após a divulgação de sua imagem. Embora tenha conseguido uma suspensão temporária após a acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, o jogador ainda não iniciou conversas com o clube sobre uma possível extensão do contrato.

Até agora, Gabigol espera que o clube entre em contato, mas não expressou claramente sua preferência por permanecer no Flamengo. Seu contrato atual expira no final da temporada, mas ele já está autorizado a assinar com outro clube a partir de julho, quando estará a seis meses do término de seu vínculo com o Rubro-Negro.

Inicialmente, planejava-se retomar as negociações após a conclusão do julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte, visando uma renovação até 2028. No entanto, a relação entre o jogador e o clube parece se deteriorar cada vez mais.