Nos pênaltis, Vasco elimina Fortaleza e vai às oitavas de final

Foi um drama. Mas o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), o Cruz-Maltino esteve atrás no placar duas vezes, conseguiu a virada e cedeu o empate em 3 a 3. Como na ida foi 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. Para alegria dos mais de 18 mil presentes a São Januário, mas penalidades o clube carioca venceu por 5 a 4 . No tempo normal, o Fortaleza saiu na frente com Marinho, mas o Vasco empatou com Vegetti de pênalti. Na etapa final, Lucero recolocou o Fortaleza na frente, mas Vegetii e Piton viraram para o Vasco. Contudo, aos 43 da etapa final, Hércules deixou tudo igual. Nos pênaltis, o Vasco acertou todos. Mas Kervin perdeu para o Fortaleza. Leo Jardim, que comeu um frango, defendeu.

Assim, neste jogo dramático,o Vasco avança e ainda abocanha mais R$ 3,465 milhões nos seus cofres, que se somam aos R$ 5,45 milhões pela participação nas três fases. O Fortaleza cai prematuramente, mas somou as premiações das três fases e sai com R$ 5,45 milhões na conta.

Zaga do Vasco falha e gol do Fortaleza!

Os times buscaram o ataque. Porém, ambos deixaram a desejar no primeiro tempo, principalmente o Vasco, que errava muitos passes. O Fortaleza saiu na frente num erro coletivo vascaíno. Marinho recebeu nas costas de Piton e teve marcação frouxa de Leo Pelé. Assim, ficou com espaço para chutar, mas muito mal. Era bola de fácil defesa, mas Léo Jardim também falhou. Fortaleza 1 a 0.

Marinho dá mole e … gol vascaíno

Felizmente para o Vasco, um lance contestado pelo Fortaleza deu a chance para os Cruz-Maltinos empatarem. Um cruzamento foi na direção de Piton, mas Marinho tentou cortar e a bola bateu em seu braço. Pênalti. Após três minutos de análise, o árbitro confirmou o pênalti, que Vegetti cobrou. A bola bateu nas duas traves antes de entrar.

Maicon: falhas em sequência

Só que o Vasco não se arrumava em campo. Assim, cedia espaços que resultaram em lances de perigo ao seu gol. Na melhor chance para o Fortaleza. Lucero cabeceou livre na pequena área após falhas de Sforza (deixou cruzar), Maicon (deixou cabecear) e Jardim (não saiu para cortar). Felizmente, desta vez, não entrou.

No segundo tempo, aos nove minuitos, novo cochilo de Maicon. Desta vez, fatal. O zagueiro deu mole na marcação, batido por Lucero, que iniciou o contra-ataque e apareceu na área para completar para a rede. O lance foi muito polêmico, pois inicialmente deu impedimento, mas o VAR após quatro minutos, confirmou o gol.

Sempre Vegetti

Com Maicon errando quase tudo, a torcida esperava que o defensor fosse substituído. Mas o interino Rafael Paiva, mesmo com duas mudanças defensivas, manteve o jogador, o que fez a torcida chamar o técnico de burro. Mas, aos 21, após jogada de Adson e Payuet, Pumita recebeu do francês e cruzou na medida para Vegetti cabecear e empatar. Isso quando o Vasco estava mal e vaiado.

Virada e euforia na Colina

O gol fez o jogo mudar. A torcida passou a apoiar e o Cruz-Maltino encaixou melhor em campo. E, aos 31, veio o gol da virada. Payet recebeu pela esquerda e rolou para a entrada de Piton. Na área, o lateral chutou rasteiro e o goleiro João Ricardo deixou passar. Mais um frango neste duelo. Aos 40, um susto. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deu pênalti alegando que Maicon cortou a bola com a mão. Mas o VAR o chamou e ele desmarcou a marcação.

Tudo igual. E decisão nos penais

Só que o Fortaleza não estava morto. Dessa forma, aos 43′ Tinga avançou pela direita e rolou para Hércules. O jogador, que havia entrado um pouco antes, mandou rasteiro de fora da área. A bola era defensável, mas Léo Jardim não chegou a tempo. 3 a 3 na Colina. Mas o Fortaleza quase revirou: um chute de Moisés obrigou Léo Jardim a se redimir com grande defesa, mandando para escanteio. Enfim, decisão nos pênaltis. Após nove cobranças perfeitas, Kervin cobrou e Léo Jardim defendeu. Vasco nas oitavas, ufa!

Nos pênaltis

Para o Vasco: Payet, Sforza, Piton, Pumita, Vegetti marcaram

Para o Fortaleza: Lucero, Pikachu, Hércules, Zé Welison marcaram; Kervin

VASCO 3×3 FORTALEZA (Nos pênaltis Vasco 5 a 4)

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data: 21/5/2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 18.036

Público pagante: 17.594

Renda: R$ 925.447

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Pumita Rodríguez, 14’/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Mateus Carvalho, 14’/2ºT) e Payet; Adson (Paulo Henrique, 30’/2ºT), David (Rayan, 30’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi (Kervin, 39’/2ºT), Kuscevic e Felipe Jonatan; Zé Welison, Matheus Rossetto (Hércules, 28’/2ºT) e Pochettino (Machuca, 28’/2ºT) ; Marinho (Pikachu, 6’/2ºT), Lucero e Breno Lopes (Moisés, 39’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Marinho, 7’/1ºT (0-1); Vegetti, pênalti, 16’/1ºT (1-1); Lucero, 9’/2ºT (1-2); Vegetti, 21’/2ºT (2-2); Piton, 31’/2ºT (3-2); Hércules, 43’/2ºT (3-3)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ES)

Cartões amarelos: João Victor, Payet, Paulo Henrique (VAS); Marinho (FOR)

