Léo Jardim salva o Vasco e exalta poder de reação: ‘Jogo difícil’

Herói na disputa de pênaltis que garantiu o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Léo Jardim celebrou a classificação. Após a partida contra o Fortaleza nesta terça-feira, o camisa 1 elogiou o grupo, ressaltou o duelo difícil, mas afirmou que o objetivo está cumprido.

“Fico muito feliz por ter ajudado. Foi um jogo muito difícil, em que a equipe se comportou muito bem e se provou mais uma vez muito forte mentalmente. Tivemos momentos difíceis na partida, saímos atrás do placar, tivemos que buscar o resultado e depois ainda levamos o empate. Mas eu acho que só tenho que dar os parabéns para a equipe toda. Estou muito feliz de poder ajudar, mas também que dar os parabéns para os nossos batedores, que bateram muito bem todos os pênaltis. Exaltar também o trabalho de análise dos preparadores de goleiro, que sempre passam as informações da melhor maneira possível para que a gente possa chegar aqui e fazer um bom trabalho”, disse Jardim.

“É tudo muito rápido, eu fico muito feliz, ainda mais sendo o pênalti decisivo, o último. Então é uma sensação muito boa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Estou muito feliz pela classificação”, completou o arqueiro, explicando o lance final.

Ao final da partida, Léo Jardim, que pegou a cobrança decisiva de Kervin Andrade, foi muito festejado. Um abraço especial, porém, foi do francês Dimitri Payet. O goleiro cruz-maltino elogiou o camisa 10, que fez grande partida.

“Me deu parabéns. É um cara espetacular. Dentro de campo, não preciso nem falar, mas fora dele é um cara com um coração gigante, que busca ajudar todo mundo. É uma prova de que ele está tentando ajudar, está tentando participar de todas as situações. Foi um momento ali que ele foi me parabenizar”, declarou.

Léo Jardim projeta futuro

A partir de agora, o Vasco começará a Era Álvaro Pacheco. O técnico português, anunciado nesta terça-feira, iniciará os trabalhos a seguir. Jardim elogiou o novo comandante, mas também fez questão de exaltar o trabalho do interino Rafael Paiva.

“Sobre o professor Paiva, só temos a agradecer, ele se dedicou demais. Procurou fazer os trabalhos da melhor maneira possível, passar todas as informações de uma maneira bem específica para que a gente pudesse aplicar nos treinamentos e chegar nos jogos bem conscientes do que a gente precisava fazer. Então é só agradecer a ele e toda a comissão por todo esse empenho que eles tiveram conosco. E agora, com a chegada do professor Álvaro, também é um ótimo treinador. A a gente espera que dê muito certo aqui, que ele possa ter muito sucesso e que a gente possa conquistar muitas vitórias e títulos aqui no clube”, finalizou Léo Jardim.

