Tomás Rincón perde espaço, mas segue como líder do Santos

Um dos líderes do elenco do ano passado, o volante Tomás Rincón perdeu bastante espaço nesta temporada. Contudo, nada que abale o dia a dia do venezuelano. Tanto que o jogador vem sendo um dos homens de confiança de Fábio Carille e deve ganhar uma chance nesta sexta-feira (24), contra o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo tendo iniciado apenas três partidas em 2024, Rincón se mantém como uma liderança interna. O volante é quem puxa os discursos em jogos importantes e também corrige o posicionamento tático de seus companheiros em campo durante a partida.

Tomás Rincón perdeu espaço após as chegadas de João Schimdt e Diego Pituca, que assumiram a titularidade desde o começo de 2024. Contudo, o venezuelano não desanimou e assumiu uma outra função dentro do elenco. O veterano é um dos primeiros a chegar no CT Rei Pelé e virou motivo de exemplo para os mais jovens.

Além disso, a disciplina de Rincón vai muito além de seu compromisso com o Santos. Afinal, Fábio Carille e sua comissão técnica tem total confiança no volante. Tanto que ele atuou em 18 partidas nesta temporada, sendo 15 saindo do banco de reservas. O venezuelano costuma entrar na parte final dos jogos para fechar o sistema defensivo e, quando preciso, fazer a saída de três, abrindo os zagueiros pelos lados.

Tomás Rincón deve ser titular no próximo jogo do Santos

Assim, ele vira o favorito para entrar no lugar de João Schimdt no duelo contra o América-MG. O titular sofreu um entorse no tornozelo direito e deve ficar fora da partida em Belo Horizonte. Assim, Rincón aparece como o principal candidato para começar o jogo e mostrar ainda é um líder dentro e fora de campo.

