Confira quanto o Fluminense faturou ao avançar às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, e carimbou a ida às oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor faturou R$ 3,465 milhões de premiação por ter se classificado à próxima fase. Com o montante da participação na terceira fase (de R$ 2,205 milhões), o clube carioca já soma R$ 5,670 milhões até aqui de faturamento.

Em campo, os comandados de Fernando Diniz repetiram o mesmo resultado do jogo de ida, que aconteceu em Cariacica, Espírito Santo. Nesse sentido, Jhon Arias e John Kennedy estufaram a rede e garantiram o segundo triunfo seguido da equipe na temporada.

As oitavas de final da Copa do Brasil acontecem nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Dessa forma, os confrontos serão definidos em sorteio realizado pela CBF, ainda sem data divulgada.

O Fluminense volta a campo no dia 29 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima-PER, no Maracanã. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Diniz, portanto, buscam finalizar o Grupo A de forma invicta. Por fim, pelo Brasileirão, a equipe enfrenta o Juventude dia 1, às 18h30 (de Brasília), também no Rio de Janeiro.

Confira os valores da premiação da Copa do Brasil 2024 Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

