Com a saída encaminhada de Fabrício Bruno ao West Ham, da Inglaterra, a expectativa do torcedor do Flamengo é que Léo Ortiz assuma a vaga e jogue ao lado de Léo Pereira. Ortiz, aliás, que fez uma boa partida diante do Amazonas, em Manaus. Desde sua chegada ao Rubro-Negro, o defensor vem mantendo uma regularidade, e seus números chamam a atenção.

Segundo o site “Sofascore”, especializado em estatísticas no futebol, Léo Ortiz não sofreu nenhum drible com a camisa rubro-negra. O jogador sequer cometeu uma falta em cinco de suas partidas na equipe carioca. Além disso, ele é o 1° do time em duelos ganhos, com 75%.

Com a bola no pé o zagueiro também não deixa a desejar. Afinal, tem 89% de acerto no passe, e 72% no passe longo.

Como se já não bastassem esses números, ele também tem um gol marcado, justamente em seu primeiro jogo no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sem sofrer dribles, Léo Ortiz acumula bons números com a camisa do Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.