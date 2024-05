Marcelo Lomba: ‘transpiração’ e ‘raça’ na classificação do Palmeiras

O goleiro Marcelo Lomba foi a surpresa na escalação para o jogo do Palmeiras contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (23/5). Afinal, Abel Ferreira decidiu poupar Weverton, que ficou no banco de reservas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Ao longo do jogo, que resultou na classificação do Verdão para as oitavas com o placar insosso de 0 a 0, Lomba cometeu um erro grave que por pouco não foi gol do rival. Mas ele compensou a falha com duas ótimas defesas. Assim, ao fim da partida, Lomba comemorou o resultado e elogiou o adversário.

“Tivemos que defender bem, ser bastante rigoroso nas bolas aéreas, a gente sabia que eles tinham jogadores altos e o Botafogo fez uma boa partida, dificultou ao máximo. A gente teve que transpirar mais, colocar mais raça nas disputas”.

Marcelo Lomba destacou que essa fase é bastante agitada no futebol e todos devem se preparar com bastante empenho em busca das realizações.

“Chega um momento importante do ano que é o meio da temporada, muitos jogos, e o passo a passo é continuar vencendo e evoluindo pra buscar os títulos. Importante sair com a classificação. Temos agora mais uma semana pra trabalhar , já pensando no San Lorenzo”, disse.

O jogo contra o time argentino, pela Copa Libertadores, será na quinta-feira (30/5), o que dá ao Palmeiras – conforme Lomba ressaltou – uma semana inteira de preparação.

Palmeiras está invicto na Libertadores

No dia 3 de abril, na casa do San Lorenzo, em Buenos Aires, o placar foi de 1 a 1 na primeira rodada da Libertadores. Depois disso, o Palmeiras venceu o Liverpool por 3 a 1 (11 de abril); derrotou o Independiente del Valle por 3 a 2 ( 24 de abril) ; goleou o Liverpool por 5 a 0 (9 de maio); e voltou a vencer o Independiente del Valle por 2 a 1 (15 de maio). Ou seja, o Verdão vai reencontrar o San Lorenzo com um balanço de invencibilidade.

Solidariedade de Marcelo Lomba aos gaúchos

Após o jogo contra o Botafogo-SP, ao ser perguntado sobre uma conversa que teve com o árbitro Anderson Daronco, Lomba explicou que foi uma questão de solidariedade. Afinal, o juiz de futebol é gaúcho, nascido na cidade de Santa Maria. E o Rio Grande do Sul passa por semanas de catástrofe, com mortos, desaparecidos e desabrigados.

“Perguntei a ele como estava Porto Alegre porque ele é gaúcho. Ele disse que está difícil. É momento de reconstruir”, contou Lomba.

Marcelo é carioca, nascido em 18/12/1986, mas jogou no Internacional, em Porto Alegre, de julho de 2016 a dezembro de 2021. Atuou, portanto, cinco anos na capital gaúcha.

“Morei lá muito tempo, toda a minha solidariedade. Um grande abraço a todas as pessoas lá”, encerrou o goleiro.

