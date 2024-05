Nova treta: Eder Militão volta a processar Karoline Lima, atual namorada de Léo Pereira

O zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, voltou a processar a ex Karoline Lima, atual namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Eles, que já tiveram outros problemas na Justiça por pensão alimentícia e perseguição nas redes sociais, agora, têm nova situação na frente dos juízes.

Desta vez, a ação de Militão é por causa de que a ex não permitiu que a filha Cecília fosse visitar o pai na final da Champions League, no dia 1º de junho, na Inglaterra, em Wembley, Londres, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.

O zagueiro informou que Karol não vai permitir a ida da criança até que encontre uma nova baba de confiança para acompanhar a filha. No entanto, Militão alegou que não deseja uma nova pessoa estranha na casa.

Militão e Karol terminaram o relacionamento perto do nascimento de Cecília, em 2022. Atualmente, eles já estão em novo relacionamento: ela com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, enquanto Militão está com Tainá Castro, ex do defensor do Rubro-Negro. Uma troca de casais, portanto.

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund, na final da Champions League, no dia 1º de junho, sábado, às 16h (de Brasília). O clube espanhol busca o 15º título da competição internacional.

