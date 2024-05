Lyon x PSG: escalações e onde assistir

O clássico francês entre Lyon e Paris Saint-Germain vai definir o título da Copa da França 2023/24. As equipes se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. Quem vencer a partida fica com o troféu. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Além disso, a decisão marca a despedida de Kylian Mbappé com a camisa do PSG.

Como chega o Lyon

Depois de um início de temporada ruim, o Lyon conseguiu se recuperar na temporada, afastou o fantasma do rebaixamento no Campeonato Francês e, de quebra, conquistou uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Agora, o clube está a uma vitória de conquistar o título da Copa da França.

Além disso, o técnico Pierre Sage não terá desfalques para enfrentar o PSG. A única dúvida fica por conta da presença de Lucas Perri, ex-Botafogo. No entanto, a expectativa é que o goleiro tenha condições de ir a campo.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG não conseguiu a classificação para a final da Champions e acabou o sonho do título inédito. No cenário nacional, o clube de Paris venceu a Ligue 1 e agora pode encerrar a temporada com o título da Copa da França.

Além disso, o técnico Luis Enrique confirmou a presença de Mbappé, que fará sua última partida como jogador do PSG. Por fim, a dúvida fica por conta de Dembelé, que se recupera de uma lesão muscular.

Lyon x PSG

Final da Copa da França

Data e horário: sábado, 25/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

Lyon: Lucas Perri; Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Ćaleta-Car e Nicolás Tagliafico; Nemanja Matić, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma e Rayan Cherki; Alexandre Lacazette. Técnico: Pierre Sage.

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo, e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Warren Zaïre-Emery; Ousmane Dembélé (Bradley Barcola), Kylian Mbappé e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: François Letexier (FRA)

VAR: Bastien Dechepy (FRA)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lyon x PSG: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.