Ituano x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Ituano e Ponte Preta duelam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Galo de Itu precisa reagir rapidamente na competição. Afinal, a equipe venceu apenas um jogo na competição e amarga a lanterna com apenas três pontos somados. Contudo, a Macaca também não anda tão bem. O time de Campinas está na 14° posição, com seis pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band, Premiere e do canal GOAT.

Como chega o Ituano

A derrota para o Mirassol afundou o Ituano ainda mais na lanterna da Série B, com apenas três pontos somados. Assim, o Galo precisa vencer desesperadamente esta para poder se aproximar de deixar a zona de rebaixamento do torneio. Aliás, para encarar a Ponte Preta, Alberto Valentim terá o retorno de Léo Oliveira, que esteve suspenso no confronto da última rodada. Sem desfalques por suspensão, o treinador espera para saber se Neto Berola poderá ter chances de voltar neste domingo, mas com Lipe Gadol, Pablo Diogo e Zé Carlos ainda fora.

Como chega a Ponte Preta

Em contrapartida, a Ponte Preta ficou no empate com a Chapecoense na última rodada. Sem ainda embalar na Série B, a Macaca tentará neste domingo buscar tal objetivo e também afundar um rival estadual na disputa do torneio. Sérgio Raphael e Lucas Buchecha estão se recuperando de lesões, mas podem reunir condições de ficarem à disposição de João Brigatti. Contudo, Luiz Felipe é baixa certa por problema no reto femoral, assim como Jeh e Mateus Silva. Por fim, Matheus Régis terá de cumprir suspensão.

ITUANO X PONTE PRETA

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Sétima rodada

Data e horário: 25/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

ITUANO: Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Claudinho, Wálber, Eduardo Diniz, Rodrigo, Miquéias, Thonny Anderson, Eduardo Person , Vinícius Paiva, Leozinho. Técnico: Alberto Valentim.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô) e Élvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

