Barcelona. no adeus de Xavi, vence Sevilla pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona se despediu do Campeonato Espanhol com vitória. Neste domingo (26/5), o time catalão foi até o Ramón Sánchez Pizjuan, e venceu o Sevilla por 2 a 1 pela última rodada da competição. Lewandowski e Fermin fizeram os gols do Barça, neste que foi o último jogo do time sob o comando de Xavi. Já para o Sevilla, que viu seu treinador Quique Flores comandar o time pela última vez, quem marcou foi Nesyri. O Barça encerra a temporada como vice-campeão, com 85 pontos, dez atrás do campeão Real. O Sevilla ficou com 41 pontos, em 14º.

Com o fim da última rodada, Real Madrid (campeão), Barcelona, Girona e Atlético de Madrid se garantiram na Champions. Athletico de Bilbao e Real Sociedad jogarão a Liga Europa e o Betis estará na Conference. Já Cádiz, Almería e Granada estão rebaixados. Na Segundona, o Valladolid (que tem Ronaldo Fenômeno como dono da SAF) já garantiu acesso. Restam duas vagas que serão de Leganés, Eibar ou Espanyol.

Tudo igual no primeiro tempo

O primeiro tempo foi muito agitado. Tanto Xavi no Barcelona quanto Quique Flores, no Sevilla, colocaram seus times no ataque. O Barcelona saiu na frente quando Lewandowski golpeou a bola após cruzamento de Cancelo. Mas o time da casa empatou aos 29 com Nesyri entrando livre na área e tocando na saída do goleiro. Depois disso, duas grandes chances para o Barça, com Pedri. Primeiro, numa cabeçada que o goleiro Nyland voou para fazer a defesa do jogo. E uma que foi na trave. Já o Sevilla acertou a trave de Ter Stegen em chute de Lukebakio.

Barcelona de novo na frente

Aos 15 minutos o segundo tempo, Fermín recebeu pela esquerda, limpou cortando para o meio. E mandou uma bomba de direita, recolocando o Barça em vantagem. E fez questão de correr até Xavi para abraçar o treinador. Depois disso, o jogo seguiu movimentado, mas sem os times balançando as redes. Fim de duelo e fim de La Liga 2023/24.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol (última)

Sexta-feira (24/5)

Girona 7×0 Granada

Sábado (25/5)

Osasuna 1 x 1 Villarreal

Real Sociedad 0 x 2 Atlético de Madrid

Almería 6 x 1 Cádiz

Rayo Vallecano 0 x 1 Athletico de Bilbao

Real Madrid 0 x 0 Betis

Domingo (26/5)

Getafe 1×2 Mallorca

Celta 2×2 Valencia

Las Palmas 1×1 Alavés

Sevilla 1×2 Barcelona

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Barcelona. no adeus de Xavi, vence Sevilla pelo Campeonato Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.