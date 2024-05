Parreira supera câncer, segundo médico ex-Seleção

O ex-treinador da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira venceu uma luta pessoal. Ele superou o câncer linfoma de Hodking. Afinal, completou o tratamento da doença.

A notícia foi dada pelo ex-médico da Seleção Brasileira José Luiz Runco, que trabalhou na CBF por 16 anos (1998 – 2014). O profissional de saúde, aliás, é vizinho do ex-técnico.

“Ele está curado. Do problema, em si, curado. Agora é recuperar o todo. Ele tá evoluindo. O tratamento foi feito normalmente, dentro dos protocolos dos profissionais. Está voltando à vida normal, saindo”, esclareceu Runco.

Aos 81 anos, a divulgação do diagnóstico de linfoma de Hodking tornou-se público em janeiro deste ano, depois da morte de Zagallo, curiosamente, o seu auxiliar durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ainda naquele período, a CBF publicou nota que tranquilizou personagens e fãs do futebol. A entidade informava que Parreira apresentava respostas positivas. O ex-técnico descobriu a doença ainda no ano passado.

Parreira se fez presente em evento solidário no Maracanã

Posteriormente, os passos seguintes é iniciar a recuperação física. Ele apresenta dificuldade de se locomover. A situação ficou provada em sua chegada ao Maracanã para o Futebol Solidário. O evento teve a presença de ex-jogadores, alguns atletas em atividades e famosos para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Antes do começo do jogo, Parreira recebeu homenagem com uma salva de palmas dos mais de 40 mil presentes, no Maracanã. Além disso, participou da transmissão da Globo e demonstrou alegria ao conversar com o apresentador Luciano Huck.

“Eu estou emocionado, Luciano”, confessou o ex-treinador.

O ex-comadante ainda teve comportamento de descontração ao encontrar o atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ao profissional, ele rasgou elogios.

“Nosso treinador. Um prazer revê-lo. Boa sorte! A Seleção está muito bem representada, está em boas mãos”, exaltou Parreira.

O técnico aposentado teve passagem vitoriosa pela Seleção Brasileira. Afinal, além do título da Copa do Mundo de 1994, também conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações no ano seguinte. Já em clubes, teve trabalhos emblemáticos no Fluminense, onde foi campeão do Carioca de 1975, do Campeonato Brasileiro de 1984 e da Série C de 1999. No Corinthians, comandou a equipe que levou a Copa do Brasil de 2002.

