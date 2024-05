Fluminense ganha cinco reforços para duelo com o Alianza Lima

Depois de sofrer desde o início da temporada com jogadores lesionados, o Fluminense começa a esvaziar o departamento médico e ganhar mais opções em campo. Assim, Marquinhos, Douglas Costa, Manoel, Samuel Xavier e Marlon estão liberados e aptos para enfrentar o Alianza Lima, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, André, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e Lelê, que rompeu o ligamento cruzado anterior, seguem em tratamento. O volante deve retornar aos gramados no próximo mês, enquanto o atacante ainda irá demorar para ter condições físicas.

Reforços caseiros

Peça importante no esquema de Diniz, Marquinhos está recuperado de um trauma no pé, que sofreu no duelo com o São Paulo e ficou de fora das últimas duas partidas. Douglas Costa, por sua vez, também se recuperou de uma lesão muscular e aparece como opção no sistema ofensivo.

Além disso, Samuel Xavier está recuperado de uma fratura no pé sofrida contra o Cerro Porteño. Na sequência de boas notícias, Manoel, que teve um problema na coxa direita no jogo com o São Paulo, e Marlon, que passou por uma artroscopia no joelho direito, também deixaram o departamento médico.

Dessa forma, esta será a primeira vez desde a derrota para o Botafogo, no dia 3 de março, que o treinador terá todos os zagueiros do elenco à disposição para uma partida na temporada.

Líder isolado do Grupo A, o Tricolor já garantiu a vaga nas oitavas de finais. Nesta quarta-feira (29), a equipe volta a campo para medir forças com o Alianza Lima-PER pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, o time tenta aumentar a sequência positiva no torneio, que atualmente é de 13 vitórias consecutivas.

