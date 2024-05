O Botafogo tem protagonizado boas atuações em campo e vive um momento positivo sob comando de Artur Jorge. No entanto, os dirigentes alvinegros enxergam que ainda existe uma posição carente no elenco alvinegro. Afinal, o clube está interessado na contratação de um zagueiro na segunda janela de transferências. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Junior Barranquilla x Botafogo: escalações, arbitragem e onde assistir

Defesa do Botafogo

O sistema defensivo, que vivia momentos conturbados no fim de 2023 e no início de 2024, se estabilizou depois da chegada de Artur Jorge. Afinal, são apenas sete gols sofridos nos últimos dez jogos disputados. A ideia do clube, dessa forma, é dar mais opções ao técnico português no setor. A segunda janela de transferências abre no dia 10 de julho.

O Botafogo mira um zagueiro experiente e com nível para brigar por titularidade. A diretoria alvinegra já vem monitorando possíveis nomes no mercado. Atualmente, Lucas Halter e Bastos são os titulares da posição. Barboza, Segovia e Pablo também atuam no setor e são reservas.

O Glorioso, aliás, está com dois reforços garantidos nesta próxima janela. Afinal, Allan e Igor Jesus já se acertaram com os dirigentes alvinegros e são aguardados nos primeiros dias de julho. A expectativa é que as contratações cheguem para agregar nas disputar da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil no segundo semestre de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo mira contratação de zagueiro na próxima janela apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.