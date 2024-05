Jorge Jesus renova com Al-Hilal

Agora é oficial: Jorge Jesus renovou contrato com o Al-Hilal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo clube da Arábia Saudita, nas redes sociais.

O Al-Hilal anunciou que “o mestre da tática” vai permanecer no clube por mais uma temporada e desejou sorte na sequência de trabalho do Míster.

Na atual temporada, Jorge Jesus conquistou o título do Campeonato Saudita de forma invicta e também venceu a Supertaça. Além disso, o Al-Hilal ainda vai enfrentar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na final da Taça do Rei da Arábia Saudita. Ou seja, o técnico português pode encerrar 2023/24 com três troféus. Por outro lado, na Champions Asiática, o time acabou sendo eliminado na semifinal.

Além disso, sob o comando de Jorge Jesus, o Al-Hilal quebrou o recorde mundial de vitórias consecutivas (34) e entrou para o Guinness Book.

