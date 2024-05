Torcida do Botafogo é expulsa de estádio faltando 15 minutos para o fim da partida

Em mais uma cena constrangedora e vergonhosa de competições organizadas pela Conmebol, a polícia colombiana expulsou a torcida do Botafogo, 15 minutos antes do fim da a partida contra o Junior Barranquilla, na última terça-feira (28), no Metropolitano, em Barranquilla, pela Copa Libertadores. Os botafoguenses, então, acompanharam os momentos finais da partida, no corredor do estádio, por celulares.

No Nilton Santos, em contrapartida, o Botafogo libera os visitantes 40 minutos após a torcida local deixar o estádio, conforme manda as boas regras de convivência pacífica e de segurança.

Visitantes, os torcedores do Botafogo filmaram a ação truculenta dos policiais. Primeiro, as autoridades exigiram que os alvinegros retirassem as faixas durante o segundo tempo. Em seguida, ordenaram que os cariocas deixassem o Metropolitano, alegando que estavam cumprindo uma ordem da Conmebol.

Botafogo se posiciona contra arbitrariedade colombiana

Em um comunicado em suas redes sociais, o Glorioso, no entanto, não deixou barato.

“O Botafogo vai relatar à Conmebol o tratamento imposto aos seus torcedores por parte da polícia de Barranquilla, que os retirou do estádio cerca de 15 minutos antes do término da partida. O clube aguarda providências e lamenta o desrespeito. O Botafogo agradece a cada um dos alvinegros que estiveram presentes na Colômbia”, promete o Mais Tradicional.

Este não é o primeiro problema que os alvinegros sofrem longe do Rio de Janeiro, nesta edição da Copa Libertadores. Em Lima, no Peru, mesmo em um país mestiço, a torcida do Universitario realizou gestos racistas em direção aos botafoguenses, após a vitória brasileira sobre os andinos por 1 a 0.

Cenas lamentáveis à parte, em campo, Junior e Botafogo, já classificados para as oitavas de final, empataram em 0 a 0, pela última rodada do Grupo D da Libertadores. Ambos somaram dez pontos. Mas os colombianos passaram na primeira colocação por conta do saldo de gols. O Glorioso ficou, portanto, na vice-liderança da chave.

