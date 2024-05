Real Madrid x Dortmund: astro da música é escolhido para o show antes da final da Champions

A final da Champions League está agendada para o dia 1º de junho no Estádio de Wembley, em Londres. Então, para um evento dessa importância, é necessário um show de um grande artista para proporcionar um momento emocionante antes do início da final.

Pensando nisso, a atração principal do Show de Lançamento da Final da UEFA Champions League precisava contar com um grande astro da música.

Artista na final da Champions

O escolhido para ter essa honra é o cantor Lenny Kravitz, conhecido por sua presença magnética no palco e pelos sucessos atemporais. Aliás, o astro norte-americano de 60 anos manifestou grande expectativa para sua apresentação.

“Estou ansioso pela minha performance no Show de Lançamento da Final da UEFA Champions League em Londres porque será um momento emocionante antes de uma final tão importante para tantos fãs. Estamos prontos para mostrar tudo o que preparamos.”, disse.

O aclamado músico, que recentemente recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, encontra-se no ápice de sua carreira. Além disso, seu novo álbum, ‘Blue Electric Light’, já está recebendo elogios, apesar de ter sido lançado no dia 24 de maio, apenas uma semana antes do evento da UEFA.