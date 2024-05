Em busca de atacante, Cruzeiro faz proposta por Kaio Jorge, da Juventus

O Cruzeiro entrou forte na busca por um atacante para a sequência da temporada. A bola da vez na Toca da Raposa é Kaio Jorge, de 22 anos, que atuou nesta temporada pelo Frosinone e pertence à Juventus, ambos da Itália. De acordo com o “Uol”, o Cabuloso ofereceu 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,5 milhões) à Velha Senhora para ficar com o jogador em definitivo.

Sem espaço na Juve, Kaio Jorge acredita que pode ser uma boa opção voltar ao futebol brasileiro, uma vez que não emplacou na Europa. O interesse da Raposa no atacante foi revelado pela “Rádio Itatiaia”. A negociação tende ter desfecho positivo, uma vez que as duas partes querem que o negócio tenha final feliz.

As tratativas entre jogador e Cruzeiro ocorrem desde o início da semana. O clube já buscava qualificar seu setor ofensivo e chegou a fazer proposta por Junior Santos, porém o Botafogo rechaçou qualquer investida. Para piorar, Dinenno terá que passar por cirurgia e não tem prazo para retorno, o que fez o Cabuloso intensificar a busca por um nome.

Kaio Jorge foi revelado na base do Santos. Seu primeiro jogo pelo profissional foi em 2018. No ano seguinte, firmou-se no time principal, com sete partidas disputadas. No entanto, foi em 2020 que despontou para o futebol, entrando em campo 48 vezes e marcando nove gols pelo Peixe. Dessa maneira, despertou o interesse de times europeus. Atuou por seis meses no Santos em 2021 (com mais oito gols em 28 compromissos) até se transferir para a Juventus.

Kaio Jorge chegou a Juventus na temporada 2021/22

Em 2021/22, Kaio Jorge desembarcou em Turim como uma grande promessa do futebol brasileiro. Começou a atuar pelo sub-23 da equipe italiana, com dois jogos e um gol marcado.

Após sofrer com lesões graves na Juventus e atuar em apenas 11 partidas em dois anos (sem balançar as redes), foi emprestado ao Frosinone em 2023/24, porém acabou rebaixado à Série B com a equipe. O desempenho, contudo, também não foi expressivo, com apenas três gols e uma assistência em 22 partidas.

Caso acerte com o Cruzeiro, Kaio Jorge ficará à disposição do técnico Fernando Seabra a partir do dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências no Brasil.

