Flamengo busca investir em 104 mil metros quadrados no Gasômetro

O Flamengo segue otimista pela construção do seu estádio próprio, que deve ser erguido na área do antigo Gasômetro. Com as negociações avançando com a Caixa Econômica Federal, novas informações sobre o projeto vão aparecendo. Uma delas, aliás, é que o Rubro-Negro busca adquirir dois terrenos do local.

Segundo o “Ge”, o Flamengo quer investir em dois terrenos que totalizarão 104 mil metros quadrados na área do Gasômetro.

Enquanto um seria para erguer o estádio, o outro contaria com um estacionamento.

Estágio das negociações

Recentemente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. No mesmo dia, o mandatário rubro-negro esteve com Eduardo Paes, prefeito do Rio, que demonstrou apoio ao Mais Querido.

Segundo um relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o valor da área do Gasômetro que o Flamengo deseja é de é de R$ 240,5 milhões.

