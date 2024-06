Ataque do Flamengo evolui e se torna mortal no primeiro tempo

O Flamengo vem de quatro vitórias consecutivas e vive um bom momento na temporada. O sistema ofensivo rubro-negro, que vinha pecando na hora da conclusão, agora tem demonstrado muita eficiência em campo, principalmente no começo dos jogos.

O Flamengo tem entrado com uma intensidade alta em campo e vem sendo mortal nos 45 minutos iniciais. Afinal, dos últimos 11 gols marcados na temporada, oito aconteceram no primeiro tempo.

Últimos 11 gols do Flamengo

Fla 3 x 0 Millonarios – gols aos 7, 25 e 44 minutos

Amazonas 0 x 1 Fla – gol aos 80 minutos

Fla 4 x 0 Bolívar – gols aos 1, 38, 43 e 56 minutos

Fla 2 x 0 Corinthians – gols aos 20 e 63 minutos.

Eficiência do Flamengo

Dos oito gols marcados no primeiro tempo, quatro aconteceram antes dos 30 minutos. Nos últimos jogos, os jogadores rubro-negros têm pressionado muito os adversários no começo. Assim, muitas chances têm sido criadas e convertidas. Gerson e Pedro, por sinal, estufaram as redes dessa forma contra Bolívar e Millionarios, respectivamente.

Aliás, Pedro é um dos responsáveis pelo bom momento do sistema ofensivo rubro-negro. Afinal, são cinco gols marcados nos últimos cinco jogos. O atacante é o artilheiro do futebol brasileiro nesta temporada e vive uma fase especial no clube.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (02/06), diante do Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Com 11 pontos conquistados, os comandados de Tite podem chegar na liderança do campeonato em caso de uma vitória no clássico.

