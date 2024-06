Paquetá diz estar cooperando com investigações e agradece CBF

O meio-campista Lucas Paquetá concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (31). O atleta do West Ham está nos Estados Unidos, a serviço da Seleção Brasileira, em meio a polêmicas. Afinal, o jogador é acusado de envolvimento em apostas pela Federação Inglesa (FA), mas foi mantido junto ao plantel brasileiro.

Antes de responder as perguntas, Paquetá fez um pronunciamento no qual voltou a se dizer inocente da acusação e que não tocaria mais no assunto, até o resultado das investigações.

“Só queria primeiramente agradecer publicamente ao presidente Ednaldo pelo esforço que teve em apurar os fatos de tudo o que tem acontecido comigo e pela permanência da minha convocação. Ao Rodrigo (Caetano), ao Dorival e aos torcedores que apoiaram a minha convocação. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que vou falar. Estou sendo aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que continuo fazendo o possível, cooperando”, disse Paquetá, que prosseguiu.

“Meus advogados estão fazendo minha defesa para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. Mas deixar claro que eu sigo preparado para este momento. Fiz uma temporada especial, muito boa para mim e comprovei isso nas últimas duas convocações. Estou pronto, queria muito estar aqui e estou disposto a fazer o meu melhor para a seleção brasileira”, completou.

O jogador teria forçado cartão amarelos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Aliás, estes jogos ocorreram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Assim, ele é alvo de investigação há quase um ano.

