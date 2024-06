Paquetá destaca confiança de Dorival e papel de líder: ‘Sei da minha importância’

Após a CBF optar pela manutenção de Lucas Paquetá entre os convocados para a Seleção Brasileira visando a Copa América, o meia participou de uma coletiva. Assim, o jogador evitou falar sobre a acusação de envolvimento com apostas esportivas e focou apenas no Brasil. O meio-campista destacou a importância de ser uma das lideranças do grupo e afirmou que a responsabilidade é ainda maior.

“Estou muito feliz por esse momento que eu sempre busquei na Seleção. Seis anos atrás, cheguei como um jogador jovem e disposto a aprender. Claro que ainda estou disposto a aprender, mas hoje com uma responsabilidade muito maior. São seis anos, um ciclo de Copa, uma Copa do Mundo, duas Copas América”, disse.

“Entendo e sei da minha importância e relevância aqui dentro. Vou fazer o melhor para que a Seleção vença, atenda o professor Dorival e todo o grupo. Reconheço a responsabilidade e espero compartilhar com jogadores mais jovens para que tenhamos um grupo forte e vencedor”, completou

Confiança do professor

Ao longo da entrevista, o jogador relembrou a conexão que tem com Dorival Júnior desde os tempos em que trabalharam juntos no Flamengo. Segundo Paquetá, existe uma conexão com o comandante desde aquela época e que conhece muito bem o estilo de jogo que ele busca implementar.

“O Dorival me conhece muito bem, trabalhamos juntos no Flamengo e temos uma conexão e confiança muito grande um no outro. Fico feliz por ele ter mantido a confiança, podermos trabalhar juntos novamente depois de um tempo. Eu entendo muito bem a ideia de jogo dele, o que ele pede, e tento colocar em prática no campo. É algo que me ajuda muito para que eu possa performar”, frisou.

Dessa forma, Paquetá se apresentou à Seleção na última quinta-feira (30). O Brasil enfrenta o México em 8 de junho, no Texas, e depois encara os Estados Unidos, na Flórida, dia 12. A estreia na Copa América acontece no dia 24, contra a Costa Rica.

Entenda o caso

A CBF emitiu nota oficial na tarde desta quinta-feira na qual justifica a manutenção do meia Lucas Paquetá entre os convocados da seleção brasileira para a disputa de amistosos contra México e Estados Unidos e também da Copa América.

Na última semana, a Federação Inglesa denunciou o jogador por suposta participação e manipulação de apostas esportivas na Premier League. Assim, o meio-campista é suspeito de ter levado cartões amarelos de forma proposital em quatro partidas do campeonato.

De acordo com o comunidade da entidade brasileira, o presidente Ednaldo Rodrigues tomou a decisão e informou que foi realizado uma série de questionamentos à Federação Inglesa . Eles, por sua vez, alegaram que a retirada do jogador da convocação poderia configurar antecipação de pena.

